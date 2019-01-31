Ailesi hakkında soruşturma var diye sağlık emekçisinin göreve başlaması engellendi

KPSS-2017/3 kapsamında Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’na sağlık teknikeri olarak yerleştirilen bir sağlık emekçisinin, Sağlık Bakanlığı Güvenlik Soruşturması Değerlendirme Komisyonu tarafından yürütülen güvenlik soruşturması sonrasında ataması yapılmadı. Kararın gerekçesi sağlık emekçisinin ailesi hakkında yürütülen soruşturma oldu.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, ailesinin siyasi görüşleri dolayısıyla bir yurttaşın güvenlik soruşturmasından geçememesini hukuka uygun bulan İdare Mahkemesi kararını Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e sordu.

Kerestecioğlu, Gül'ün yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde, "Anayasa, Türk Ceza Kanunu ve AİHS’i ihlal eden bu gerekçeyi hazırlayan yargıçlar hakkında Hakimler ve Savcılar Disiplin Kanunu uyarınca herhangi bir disiplin soruşturması yürütülmekte midir?" diye sordu.

Kerestecioğlu'nun verdiği soru önergesi şu şekilde:

“KPSS-2017/3 kapsamında Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’na sağlık teknikeri olarak yerleştirilen bir yurttaşın, Sağlık Bakanlığı Güvenlik Soruşturması Değerlendirme Komisyonu tarafından yürütülen güvenlik soruşturması neticesinde ataması yapılmamıştır. Bu durum üzerine kişi İdare Mahkemesine başvurmuş; Mahkeme ise açılan davanın reddine karar vermiştir.

İdare Mahkemesi yargıçları tarafından kaleme alınan kararda, kelimesi kelimesine aşağıdaki ifadeler yer almaktadır: “her ne kadar davacı hakkında herhangi bir bilgiye rastlanmadığı belirtilmiş ise de, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’nde kişinin içinde bulunduğu ortamın da dikkate alınması gerektiği göz önünde bulundurulduğunda (…) davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde davacının ailesi hakkında ortaya konulan hususların güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığının kabulü için yeterli, hukuken kabul edilebilir tespitler olarak değerlendirilebileceği kanaatine varıldığından davacının atamasının yapılmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.”

Yani, Anayasanın Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar başlıklı 38. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen “Ceza sorumluluğu şahsidir.” ve Türk Ceza Kanunu’nun 20. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen “Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz.” hükümleri bir İdare Mahkemesi tarafından bir yönetmelik referans gösterilerek açıkça çiğnenmektedir. (…)

Bu bağlamda;

Yargıçların kanunlar, uluslararası sözleşmeler ve mevzuata uygun kararlar almasını sağlamak için meslek öncesi ve meslek içi eğitim programlarını düzenlemekle yükümlü Bakanlığınızın söz konusu kararla ilgili görüşü nedir?

Anayasa, Türk Ceza Kanunu ve AİHS’i ihlal eden bu gerekçeyi hazırlayan yargıçlar hakkında Hakimler ve Savcılar Disiplin Kanunu uyarınca herhangi bir disiplin soruşturması yürütülmekte midir?

Yurttaşların hukuka uygun ve anayasada tarif edilen hak ve özgürlüklerini kullanması suç haline mi gelmiştir?

Bu örnekte herhangi bir suç unsuru olmamakla birlikte, anne ve babasının faaliyetleri suç içeren yurttaşların kamu görevlerinde bulunması artık yasaklanmış mıdır?”