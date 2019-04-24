Aile üniversitesi: Akraba sayısı 250'yi aştı...

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde yapılan eş, dost, akraba atamaları rekor kırdı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) torpil atamaları ile “aile üniversitesi”ne dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Üniversitedeki eş, dost, akraba atamaları sadece akademik personel içinde 250’yi aştı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversiteleri “cezası var” diyerek uyarsa da kişiye özel ilanlarla kurulan akademik kadroya, idari personel ve işçi kadroları da eklenince ÇOMÜ’deki skandal yüzlerce kişilik bir akrabalık ağına dönüştü.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, ÇOMÜ’de on yılı aşan süredir yapılan akraba atamaları ile üniversite kadrolarının şişirildiği tespit edildi. 2015 yılında başladığı rektörlük görevi 6 gün önce son bulan eski Rektör Yücel Acer’in eşinin memur, genel sekreter Sami Yılmaz’ın kızının araştırma görevlisi, genel sekreter yardımcısı Ayhan Monus’un eşinin de öğretim görevlisi kadrosunda olduğu belirlendi. Üniversite yönetiminden başlayarak kadroları farklı fakültelerde olan onlarca akademisyen eşinin üniversiye atandığı tespit edildi.

Eski Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, eşi Aysun Acer, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na memur olarak, FETÖ’den yargılanıp 9 yıl ceza alan bir önceki rektör Sedat Laçiner döneminde atandı. Genel sekreter Sami Yılmaz’ın kızı Behiyye Yılmaz da Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde araştırma görevlisi. Cumhuriyet’in ulaştığı araştırma görevlisi giriş sınav sonuçlarına göre, 2018’de göreve başlayan Yılmaz ile bir aday daha ÇOMÜ’ye başvurdu. Yılmaz’ın yabancı dil notu 67 rakibinin 70, Yılmaz’ın lisans mezuniyet notu 78 rakibinin 86 olmasına karşın üniversitede yapılan giriş sınavında genel sekreter kızı Yılmaz’a 70 rakibine ise 50 verilerek Yılmaz göreve alındı. Genel sekreter yardımcısı Ayhan Monus’un eşi Yeşim Monus da öğretim görevlisi olarak Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Finans Bankacılık ve Sigortacılık bölümünde. Yapı İşleri Daire Başkanı Karabulğu’nun eşi Nihal Karabulğu da üniversitenin kreş memuru. Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Alper Dardeniz eşi Gül Dilek Dardeniz de Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda şube müdürü olarak görev yapıyor. Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Ali Karabayır’ın eşi Filiz Karabayır da İletişim Fakültesi’nde fakülte sekreteri görevinde.

BABADAN OĞULLARA

Üniversitenin şu anki Rektör Yardımcısı Süha Özden’in de 2005 yılında babası İrfan Özden’in genel sekreterliği döneminde üniversiteye atandığı ortaya çıktı. Baba Özden’in görevi döneminde atanan oğullardan Süha Özden hem rektör yardımcılığı hem de Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyor. Kardeşi Serkan Özden de babasının döneminde atanarak günümüzde Çanakkale Sağlık Yüksekokulu’nda Acil Yardım ve Afet Yönetimi alanında Dr. öğretim üyesi sıfatı ile çalışıyor. Serkan Özden’in eşi Mehtap Güneş Özden de Dr. Öğretim Üyesi sıfatı ile Eğitim Fakültesi’nde Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda görev alıyor.

Habere göre, üniversitede yaklaşık 250 akademisyenin ÇOMÜ çatısı altında bir akrabası bulunuyor. Akrabalık ilişkisi ve isimlerini tek tek yazamayacağımız üniversitenin akademik personel listesinde, 2 Monus, 5 Özden, 2 Karabulğu, 2 Tarhan, 2 Eryaman, 4 Koyuncu, 2 Baysal, 20 Yılmaz, 2 Dardeniz, 2 Dilgin, 12 Aydın, 7 Genç, 2 Özpınar, 3 Yiğitbaş, 4 Taşkın, 2 Soydurgan, 2 Gökkuş, 20 Şahin, 5 Ekici, 2 İşmen, 2 Erenoğlu, 8 Güven, 4 Çolakoğlu, 2 Akın, 2 Adiloğulları, 2 Atay, 2 Karabayır, 2 Timur, 2 Zorba, 2 İzmirli, 2 Özdilek, 2 Camcı, 3 Cesur, 2 Gencel, 4 Kara, 3 Sönmez, 3 Topkaya, 7 Bulut, 2 Bozatay, 2 Beceren, 7 Işık, 2 Acarlı, 2 Akay, 3 Akbaş, 2 Akbulak, 2 Başar, 5 Bayram, 2 Sağlık, 7 Kahraman, 4 Ekinci soyadlı akademisyenin olması dikkat çekiyor.