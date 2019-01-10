Aile saadeti: Merve Kavakçı'nın diğer kızı da Erdoğan'ın danışmanıymış

Merve Kavakçı’nın kızı Mariam Kavakçı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı olarak atanmasına tepkiler sürerken, Kavakçı'nın diğer kızı Fatma Gülham Abushanab’ın da Erdoğan'ın danışmanı olduğu ortaya çıktı.

1999 seçimlerinden sonra türbanla Meclis'te yemin etmeye çalışan Merve Kavakçı, şimdi de danışman kızlarıyla gündemde.

ABD vatandaşlığına geçen ancak bunu bildirmediği için vatandaşlıktan çıkarılan Merve Kavakçı, AKP tarafından 3 Temmuz 2017'de yeniden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçirilmiş, bu adımdan sadece bir ay sonra Kuala Lumpur Büyükelçisi olarak atanmıştı.

Vatandaşlıktan bir ay sonra büyükelçi olmayı başaran Merve Kavakçı'nın kızı Mariam Kavakçı da geçtiğimiz günlerde açıklanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Erdoğan'ın danışmanı olmuştu.

Odatv'de yer alan habere göre, Merve Kavakçı’nın diğer kızı Fatma Gülham Abushanab’ın da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı olduğu ortaya çıktı.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Hak-İş’in “Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi”nin kapanışına katılan Fatma Gülham Abushanab, Cumhurbaşkanlığı danışmanı olarak anons edildi.