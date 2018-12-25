Aile Bakanlığı Darülaceze’nin parasını dövize yatırdı, paranın gittiği yeri gösteremedi

Devlet vatandaşa 'dövizini bozdur' çağrısı yaparken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın, bağışlarla ayakta duran Darülaceze'nin gelirini dövize yatırdığı ortaya çıktı. Buna ek olarak 800'e yakın gittiği yer belirsiz para çıkışı tespit edildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Darülaceze’nin parasını dövize yatırdı. 2015 yılı Sayıştay raporunda kurumun hesabında 46 TL'lik döviz görünürken bakanlık tasarrufunu yüzde 66 bin oranında artırarak 2017'de 310 bin TL'lik döviz pozisyonu aldı.

Öte yandan bakanlık kendi bütçesi içerisinde 36 milyon TL'lik faiz geliri de elde etti.

DEFTERE İŞLEMEYEN PARA ÇIKIŞLARI VAR

Sözcü'den Bora Erdin'in haberine göre Darülaceze'nin gelir-gider defterlerinde ise 796 adet nereye gittiği belli olmayan para çıkışı tespit edildi.

Sayıştaş hazırladığı raporda, “Darülaceze Başkanlığı tarafından kullanılan muhasebe programı üzerinde yapılan incelemede, 2017 yılı içerisinde 796 adet yevmiye numarasının boş bırakıldığı görülmüştür” denildi.

Bakanlık ise hatayı kabul ederek "bir sonraki yıl benzer bir hata yapılmayacağını" öne sürdü. Kurum, Sayıştay'a cevabında şu ifadeleri kullandı:

”Darülaceze Başkanlığı tarafından 2017 yılı içeresinde 796 adet yevmiye numarasının boş bırakıldığı görülmüş olup hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirliğin sağlanması, işlemlerin kayıt dışı kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin ve işlemlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak, sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi için 2018 yılından itibaren yevmiye defterinde boş yevmiye numarası bırakılmadan, müteselsil numara sırasıyla tutulmasına dikkat edilmeye başlanmıştır.”

SORU ÖNERGELERİNE YANIT YOK

Yazılı soru önergeleriyle bilgi edinme ve denetleme hakkını kullanmaya çalışan milletvekillerine gelen yanıt 11 yılda yüzde 85'ten yüzde 26.61'e düştü.

Bu milletvekillerinin 4 sorusundan 3’ünün yanıtlanmadığı anlamına geliyor. 27. Yasama Dönemi'nde en çok soru yöneltilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı bin 166 sorunun 818'ini cevaplamadı. Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise 495 sorudan sadece 7'sine yanıt verdi.