Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 495 sorudan 7'sine yanıt verdi

Yazılı soru önergelerinin yanıtlanma oranı 11 yılda yüzde 85'ten yüzde 26,61'e geriledi. Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kendisine yöneltilen 495 sorudan sadece 7’sine yanıt verdi.

Milletvekillerinin bilgi edinme ve denetleme amacıyla verdiği yazılı soru önergelerine verilen yanıt 11 yılda 85’ten yüzde 26.61’e düştü.

27. Yasama Dönemi’nde en çok soru yöneltilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bin 166 sorudan sadece 348'ine yanıt verdi. Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise 495 sorudan sadece 7’sine yanıt verdi.

15 BİNİN ÜZERİNDE SORU YANITSIZ KALDI

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop, İyi Parti Milletvekili Yasin Öztürk’ün yazılı soru önergesine verdiği yanıtta son Temmuz 2007 yılında başlayan 23. Yasama Dönemi’nden bu yana, 11 yıl, 5 Yasama Dönemi içinde soru önergelerinin yanıtlanma oranlarını verdi.

Şentop’un verdiği rakamlara göre, 2007-2011 yıllarını kapsayan 23. Yasama Döneminde 19 bin 268 yazılı soru önergesinin yüzde 85,84’ü olan 16 bin 540’ına yanıt verildi.

1 Kasım 2015 ile 24 Haziran 2018 arasındaki 27 Yasama Dönemi’nde ise 29 bin 70 soru önergesinden 15 bin 884’ü yanıtsız kaldı.

AİLE BAKANI YALNIZCA 7 SORUYU YANITLADI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 1166 sorudan 818'ine yanıt vermedi

Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop, yazılı soru önergelerinin muhataplarına ve cevaplanma oranına dair bilgileri de paylaştı. Çizelgeye göre en çok soru önergesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verildi. Oktay 1166 sorudan 818’üne yanıt vermedi.

Soru önergelerinin bakanlıklara dağılımında en çok soru önergesi verilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk oldu. Selçuk 495 soru önergesinden sadece 7’sine yanıt verdi. Yazılı soru önergesi sayısında ikinci sırada bulunan Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli 467 sorunun 304’ünü cevaplamadı. Üçüncü sıradaki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise 463 sorunun 392’sine yanıt vermedi.