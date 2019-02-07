AİHM Cizre başvurusunu 'kabul edilemez' buldu

Cizre'de sokağa çıkma yasakları döneminde yaşanan ölümlere ilişkin açılan davada kararını açıklayan AİHM, iç hukuk yollarının tüketilmediğini belirterek, başvuruyu kabul edilemez bulduğunu açıkladı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2015-16 yılları arasında uygulanan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan ihlallere dair Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yapılan başvuruların duruşması görüldü.

Fransa’nın Strasburg kentinde kabul edilebilirlik ve esas üzerine görülen duruşmaya dair kararını açıklayan AİHM, davayı “kabul edilemez” buldu.



AİHM kararında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 35'inci Maddesi kapsamında iç hukuk yolunun tüketilmediğini ileri sürdü.