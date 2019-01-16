Ahmet Türk'ten Kılıçdaroğlu'na çağrı

HDP'nin Mardin adayı Ahmet Türk, 31 Mart seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Burada, özellikle Kürt bölgesinde Kürdistan’da CHP’nin bizler açısından çok fazla etkisi olmayacağını da biliyoruz, ama büyük şehirlerde bizim onlara katkımız olabilir. Adana, İstanbul, Mersin, İzmir gibi yerlerde sonucu değiştirebilecek bir rol oynayabiliriz" diyen Türk, "CHP hep çekingen bir tavır koyarak işte bizimle beraber veya ortak demokratik bir mücadeleyi esas alan bir yaklaşımda olmadığı için bizim seçmende de artık bir 'Bunlar İyi Parti’yle rahat rahat görüşüyorlar bizimle neden böyle açık açık görüşmüyorlar' sorusu oluştu. Bunlar samimi değil. Biz CHP’ye katkı sunmak istiyoruz, ama kendileri bu katkıyı reddediyor. Bizim İstanbul’da, Adana’da, Mersin’de, İzmir’de, Antalya’da, Hatay’da bir beklentimiz yok ama buralarda sonucu değiştirebilecek bir güce sahip partimiz" ifadelerini kullandı.
T24'ten Şirin Payzın'a konuşan Türk, "CHP ile sürdürülen, alttan giden bir temas var mı? Bir de HDP’ye şöyle bir mesaj verildi. ‘Batıdan siz de aday çıkarın.’ Batıdan aday çıkarmayı düşünecek misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:
Sonuçta ben de parti içinde bir adayım. Partinin genel merkezi var, komisyonlarımız var. Bu konuda görüşmeler mutlaka yapılıyordur orada. Bazı bilgileri alıyoruz, ama bu çalışmaların, bu konudaki gelişmelerin ne düzeyde olduğunu söylemek bana düşmez. Genelde şunu söyledik; biz demokrasi için katkı sunmak istiyoruz. Bunu açık söyledik. Kılıçdaroğlu ile de yaptığım görüşmede ‘Sonucu değiştirebilecek gücümüz var, bazı yerlerde bu katkıyı sunmak istiyoruz, fazla da beklentimiz yok. Demokrasi için, demokratik gelecek için artık buluşmanın, birlikte iş yapmanın, birbirimize destek vermenin dönemidir” dedim. Ama dediğim gibi, biz isterdik ki, İyi Parti’yle nasıl görüşüyorsa partimin de genel başkanlarıyla bir araya gelsin, görüşmeler yapsın. Ama bu konuda bir çekince koyunca ya da bu konuda o cesareti göstermeyince toplumda da bu durum tartışılmaya başlandı.