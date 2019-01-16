Ahmet Türk'ten Kılıçdaroğlu'na çağrı

HDP'nin Mardin adayı Ahmet Türk, CHP Genel Başkanı Kemal Kemal Kılıçdaroğlu'na seçimlere ilişkin bir çağrıda bulundu. Türk, 'Biz CHP’ye katkı sunmak istiyoruz, ama kendileri bu katkıyı reddediyor' dedi.

HDP'nin Mardin adayı Ahmet Türk, 31 Mart seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Burada, özellikle Kürt bölgesinde Kürdistan’da CHP’nin bizler açısından çok fazla etkisi olmayacağını da biliyoruz, ama büyük şehirlerde bizim onlara katkımız olabilir. Adana, İstanbul, Mersin, İzmir gibi yerlerde sonucu değiştirebilecek bir rol oynayabiliriz" diyen Türk, "CHP hep çekingen bir tavır koyarak işte bizimle beraber veya ortak demokratik bir mücadeleyi esas alan bir yaklaşımda olmadığı için bizim seçmende de artık bir 'Bunlar İyi Parti’yle rahat rahat görüşüyorlar bizimle neden böyle açık açık görüşmüyorlar' sorusu oluştu. Bunlar samimi değil. Biz CHP’ye katkı sunmak istiyoruz, ama kendileri bu katkıyı reddediyor. Bizim İstanbul’da, Adana’da, Mersin’de, İzmir’de, Antalya’da, Hatay’da bir beklentimiz yok ama buralarda sonucu değiştirebilecek bir güce sahip partimiz" ifadelerini kullandı.

T24'ten Şirin Payzın'a konuşan Türk, "CHP ile sürdürülen, alttan giden bir temas var mı? Bir de HDP’ye şöyle bir mesaj verildi. ‘Batıdan siz de aday çıkarın.’ Batıdan aday çıkarmayı düşünecek misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi: