Ahmet Türk'ten ittifak açıklaması: Öfkeliyim

CHP, İyi Parti, SP ve DP ittifakına ilişkin açıklamada bulunan Ahmet Türk, 'Kürtler ‘Bizi bu bloğun içinde görmek istemeyenleri niye ikinci turda destekleyelim’ diyecek. Öfkeliyim' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İyi Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti'nin (DP) 24 Haziran milletvekili seçimlerinde ittifak kararı almasına ilişkin Ahmet Türk'ten açıklama geldi.

RS FM’de yayınlanan Yavuz Oğhan’dan Bidebunudinle’nin konuğu olan Türk, “Bizim meselemiz baraj meselesi değil. Mardin’de biz kaybettiğimiz zaman, Diyarbakır’da kaybettiğimiz zaman CHP mi oradan milletvekili çıkaracak? Hayır. Bunların hepsi açık, kendilerinin de bildiği şeyler. Meselemiz baraj değil ama siz buraya demokrasi bloğu diyorsanız HDP’yi dışlayarak demokrasi bloğu oluşturamazsız" dedi.

ürk, “Siz HDP’yi dışlarsanız Kürtler de buna tepki gösterecek, ‘Bizi bu bloğun içinde görmek istemeyenleri niye ikinci turda destekleyelim’ diyecek. Öfkeliyim" ifadelerini kullandı.