Ahmet Türk'ten 'ittifak' açıklaması

HDP'nin Mardin Büyükşehir Adayı Ahmet Türk, 'İktidarın gün geçtikçe ayrıştıran bir noktaya gittiğini görüyoruz. Biz burada hükümetin antidemokratik uygulamalarına karşı fren görevi görüyoruz' iddiasında bulundu.

HDP’li Ahmet Türk, Fox Tv’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu. İttifak tartışmalarına ilişkin konuşan Türk, "Hiç kimseyle ittifak içerisinde değiliz. CHP, İYİ Parti, HDP yan yanaymış gibi gösteriliyor "dedi. AKP'ye karşı fren görevi gördüklerini ileri süren Türk, "Demokrasi, kardeşlik açısından ipleri koparan bir siyaset izliyor. İktidarın gün geçtikçe ayrıştıran bir noktaya gittiğini görüyoruz. Biz burada, hükümetin antidemokratik politikalarına karşı fren görevi görüyoruz" ifadelerini kullandı. HDP, seçimde 7 Kürt partisiyle ittifak yaparken, Antep'te DSP, Adıyaman'da Saadet Partisi'ni destekleyeceğini ilan etmişti. HDP İstanbul, İzmir, Ankara gibi illerde ise CHP-İyi Parti ittifakına destek sinyali vermişti.