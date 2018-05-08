Ahmet Türk'ten 'boykot' yanıtı: Böyle bir niyetimiz yok

Daha önce yaptığı açıklamada, 'Kürtler ‘Bizi bu bloğun içinde görmek istemeyenleri niye ikinci turda destekleyelim’ diyecek. Öfkeliyim' diyen Ahmet Türk, bu sözlerine ilişkin yaptığı yeni açıklamada, 'Boykot gibi bir niyetimiz yok' ifadelerini kullandı.

Ahmet Türk'ten HDP'nin seçim sürecinde atacağı adımlara ilişkin yeni bir değerlendirme geldi.

Daha önce yaptığı açıklamada, "Kürtler ‘Bizi bu bloğun içinde görmek istemeyenleri niye ikinci turda destekleyelim’ diyecek. Öfkeliyim" diyen Ahmet Türk, bu sözlerin boykot çağrısı olarak yorumlanmasına ilişkin konuştu.

Diken'den Tunca Öğreten'e konuşan Türk, “Kastettiğim şey bu değildi, boykot gibi bir niyetimiz yok. Ancak iktidarı da HDP’siz değiştiremezsiniz” ifadelerini kullandı.

Türk, “Tabii ki boykot gibi bir şey düşünmüyoruz. Biz, kendi adayımız Selahattin Demirtaş’ın ikinci tura kalması için çabalayacağız" dedi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yle partinin İstanbul milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Barış Yarkadaş’ın Demirtaş ile ilgili serbest bırakılması yönündeki çağrılarını da değerlendiren Ahmet Türk şöyle konuştu: “Bir cumhurbaşkanı adayı haksız ve hukuksuz bir şekilde bugün içeride tutuluyor. Demirtaş’ın da diğer adaylar gibi çalışmalarını yürütmek, halkın karşısına çıkıp onların yüreğine dokunma gibi bir hakkı olmalı. Derhal tahliye edilmeli. CHP’lilerin çağrısıysa elbette memnun ediyor bizi. Bu doğru bir çağrıdır. Demokrasi mücadelesi verdiğini söyleyenlerin de aynı tavrı oraya koyması gerekir.”