AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İstanbul’un terör örgütlerine peşkeş çekilmesine müsaade edemeyiz' sözlerini hatırlatan görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, 'Tepkimizi yüksek sesle çıkarmazsak üç şehirle yetinmezler' dedi.

Görevden uzaklaştırılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk bugün İstanbul Taksim’deki bir otelde basın toplantısı düzenledi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, toplantıda sözü ilk olarak görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk aldı. "Terör örgütüne para aktardığı" gerekçesiyle görevden alındığını hatırlatan Türk, “Bir yere aktarılan para yok. Biz daha göreve gelmeden kararı vermişler” diye konuştu. Türk ayrıca, naylon fatura ve pahalı hediyelerle belediye kasasının içinin boşaltıldığını öne sürerek, ortada aktarılacak bir para olmadığını söyledi.

Türk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün sarfettiği “İstanbul’un terör örgütlerine peşkeş çekilmesine müsaade edemeyiz” sözlerine de atıfta bulundu ve “Tepkimizi yüksek sesle çıkarmazsak üç şehirle yetinmezler” diyerek İstanbul’a da kayyum atanabileceği imasında bulundu.