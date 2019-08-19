Ahmet Türk konuştu: 'Yaşananlar kanunsuzluk ve hukuksuzluk'

Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanmasına ilişkin Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk bir açıklama yaptı. Türk, 'Yaşananlar kanunsuzluk ve hukuksuzluktan başka bir şey değildir' dedi.

Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanmasının ardından Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk bir açıklama yaptı.

'HALKIN İRADESİNİ TANIMIYORLAR'

Kayyum atanarak görevden alınan Ahmet Türk, ''Bunu izah etmek için mantık, akıl yetmiyor'' sözlerini kullandı.

''Hukukun olmadığı, haksızlığın tavan yaptığı bir dönemi yaşıyoruz. Halkın iradesini tanımıyorlar ve buna da demokrasi diyorlar. Her şey açık bir şekilde ortada duruyor'' diyen Türk, kayyum olarak atanan Vali Mustafa Yaman’ın yolsuzluk ve usulsüzlükle gündeme geldiğini de hatırlattı.

Türk ayrıca “Yaşananlar kanunsuzluk ve hukuksuzluktan başka bir şey değildir” dedi.