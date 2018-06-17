Ahmet Türk: Kitlemizde CHP'ye oy yokken İnce'ye sempati oluştu

HDP'li siyasetçi Ahmet Türk, Muharrem İnce'ye ilişkin, 'Açıkça söylemek gerekir ki bizim kitlemizde CHP'ye oy yokken İnce'ye bir sempati oluştu. CHP sabıkalı görünürken Kürtler açısından şimdi bir sempati oluştu' dedi.

HDP'li Ahmet Türk, TELE1 ekranlarında "Türkiye'nin Seçimi" programına konuk oldu.

ABC'de yer alan habere göre Türk, CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye ilişkin, "İnce'nin çalışmalarını başarılı görüyoruz. Umut ediyoruz bugün söylediklerini yarın da yapabilir. Açıkça söylemek gerekir ki bizim kitlemizde CHP'ye oy yokken İnce'ye bir sempati oluştu. CHP sabıkalı görünürken Kürtler açısından şimdi bir sempati oluştu" dedi.

Suruç'ta yaşananlara ilişkin de konuşan Türk, "Dükkana gitmişler oy istemişler, ben HDP'liyim diyor esnaf. İkinci gün tekrardan daha kalabalık gidiyorlar. burada tartışma çıkıyor. Esnafı bıçaklıyorlar bunu öğrenen kardeşi de silahla gidiyor olay yerine. Bugün Başbakan, iktidar susuyor hastanede linç olayına" ifadelerini kullandı.