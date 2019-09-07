Ahmet Türk: İmamoğlu’nu bizle dayanışma gösterdiği için hedef alıyorlar

Yerine kayyum atanan Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk, Washington Post’ta kayyuma ilişkin yazdığı yazıda ‘Erdoğan şu anda İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aynı şeyle tehdit ediyor. Terörizm tanımı, yalnızca devletin geleneksel kurbanlarını değil aynı zamanda onlarla dayanışma göstermeye cesaret eden herkesi kapsayacak şekilde genişledi’ dedi.

ABD'li Washington Post’a yazdığı yazıda eski Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk, yerine kayyum atanmasını değerlendirdi. "Seçmenler beni seçti, ancak Erdoğan’ın aklında başka bir şey vardı’ başlıklı yazısında kayyum atanmasına dair “...Erdoğan şu anda İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aynı şeyle tehdit ediyor. ‘Terörizm’ tanımı, yalnızca devletin geleneksel kurbanlarını değil aynı zamanda onlarla dayanışma göstermeye cesaret eden herkesi kapsayacak şekilde genişledi" dedi.

Türkiye'de ve yurt dışında ‘demokrasiye değer veren birçok kişi’nin kayyum atamalarına ses çıkarmadığından yakınan Ahmet Türk, yazısında “Her ne zaman adil bir oylama bir itiraz olmadan bozulursa, devlet bir daha yapabileceği konusunda kendinden emin olur” ifadelerine yer verdi.