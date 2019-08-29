Ahmet Türk, Halk TV'ye konuk oldu: Kürt’ü kazanan Türkiye, Ortadoğu’nun en güçlü ülkesi olur

Diyarbakır, Van ve Mardin’de görevden alınarak yerlerine kayyum atanan belediye başkanları Halk TV’ye konuk oldu.
Burada açıklamalarda bulunan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ahmet Türk, kayyum atamalarına tepki gösterdi.
"Muhalif kesimi terörist ilan ederek, potansiyel tehlike göstererek bu durumu sürdürmek isteyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Biz biliyoruz ki Kürt’ü kazanan bir Türkiye, Ortadoğu’nun en güçlü en müreffef ülkesi olur. Bugün çok sancılı bir süreçten geçiyoruz. Huzur içinde değiliz. Türkiye halkları bilsinler ki bizim mücadelemiz sadece Kürtler için verdiğimiz bir mücadele değil. Demokrasi için halklarımızın ortak bir geleceği için verdiğimiz bir mücadeledir. Silahla bir şeyin çözülemeyeceğini biz de biliyoruz, halkımız da biliyor, herkes de biliyor. diyen Türk, şöyle konuştu:
Bir demokrasi mücadelesi var. Öyle bir talimat geliyor hemen uyuluyor diye lütfen halkımız düşünmesin. Demokraside önemli olan eksiğini, hatasını kabul etmektir. Ama inandığımız doğruları da sonuna kadar savunuruz. Bazı eksiklerimiz oldu, bunların muhasebesini yapmak zorundayız ve yapıyoruz.Bugün bizler konuşabiliriz ve uzlaşabiliriz ama yarın konuşacak kimse bulamayız. Bunu söylemiştim ve yavaş yavaş buna doğru gidiyoruz. Kardeşlik hukuku içinde konuşuyoruz, ortak geleceği, demokrasiyi kurmak için söylüyoruz. Öfkeyle, tepkiyle devleti yönetenler hareket ederse vay halimize. Çok sancılı bir süreçten geçiyoruz. Silahla bu olmaz, devlet de silahla her tarafı kontrol edemez. Diyalogla, akılla, mantıkla ve gönülleri fethetmekle bu yola girilebilir. Bize imkanlar sağlanmıyor, düşüncelerimizi söylememize izin verilmiyor. Bu yüzden insanlar bize kızabilir. Eğer dostça sohbet edebilirsek birbirimizi anlayabiliriz. Esas talebimiz, birlikte yaşayan insanların birbirini düşman görmemesidir. Bunun için çaba göstereceğiz. Cumhurbaşkanı’nın halk iradesiyle ilgili açıklamaları var. Peki bizi kim seçti kardeşim. Hem de büyük çoğunlukla seçti.