Ahmet Türk, Halk TV'ye konuk oldu: Kürt’ü kazanan Türkiye, Ortadoğu’nun en güçlü ülkesi olur

Diyarbakır, Van ve Mardin’de görevden alınarak yerlerine kayyum atanan üç belediye başkanı Halk TV’ye konuk oldu. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ahmet Türk, 'Muhalif kesimi terörist ilan ederek, potansiyel tehlike göstererek bu durumu sürdürmek isteyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Biz biliyoruz ki Kürt’ü kazanan bir Türkiye, Ortadoğu’nun en güçlü en müreffef ülkesi olur' dedi.

Diyarbakır, Van ve Mardin’de görevden alınarak yerlerine kayyum atanan belediye başkanları Halk TV’ye konuk oldu.

Burada açıklamalarda bulunan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ahmet Türk, kayyum atamalarına tepki gösterdi.

"Muhalif kesimi terörist ilan ederek, potansiyel tehlike göstererek bu durumu sürdürmek isteyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Biz biliyoruz ki Kürt’ü kazanan bir Türkiye, Ortadoğu’nun en güçlü en müreffef ülkesi olur. Bugün çok sancılı bir süreçten geçiyoruz. Huzur içinde değiliz. Türkiye halkları bilsinler ki bizim mücadelemiz sadece Kürtler için verdiğimiz bir mücadele değil. Demokrasi için halklarımızın ortak bir geleceği için verdiğimiz bir mücadeledir. Silahla bir şeyin çözülemeyeceğini biz de biliyoruz, halkımız da biliyor, herkes de biliyor. diyen Türk, şöyle konuştu: