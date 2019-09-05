Ahmet Türk hakkında yeni soruşturma açıldı

Görevden alınarak yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk hakkında "eş başkanlık" soruşturması başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, 3 Eylül 2019 tarihinde başlattığı ve Türk'e tebliğ ettiği soruşturma kapsamında savunma istedi. Türk hakkında “Mardin Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı” ifadesinin kullanıldığı tebligatta, soruşturma izninin kayyum atanmasından 4 gün önce, yani 15 Ağustos günü olması dikkat çekti.
Mezopotamya Ajansı'ndan yer alan habere göre, tebligatın ilgili kısmında şu ifadelere yer verildi:
“Bakanlık makamının 15.08.2019 tarihli onayında ‘31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün bilgisi ve talimatlarıyla Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde Belediye Meclis Üyesi Necla Figen Altındağ’ın sözde eş başkan sıfatıyla belediyenin her türlü organizasyonunun içinde yer aldığı, belediyeye ait tesis ve projeleri sahada bizzat inceleyerek, belediye adına ilgilileri yönlendirdiği ve talimatlar verdiği, Belediye adına yürütülen her türlü faaliyette bizzat tasarrufta bulunduğu ve eş başkan sıfatı ile Belediyenin yönetiminde, sevk ve idaresinde etkin bir şekilde görev aldığı’ ve ilgililerin görevlerini kötüye kullandıkları iddia edilmektedir."