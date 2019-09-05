Ahmet Türk hakkında yeni soruşturma açıldı

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan ve yerine kayyum atanan Ahmet Türk hakkında yeni soruşturma başlatıldı. Soruşturma gerekçesi eş başkanlık sistemi oldu.

Görevden alınarak yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk hakkında "eş başkanlık" soruşturması başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, 3 Eylül 2019 tarihinde başlattığı ve Türk'e tebliğ ettiği soruşturma kapsamında savunma istedi. Türk hakkında “Mardin Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı” ifadesinin kullanıldığı tebligatta, soruşturma izninin kayyum atanmasından 4 gün önce, yani 15 Ağustos günü olması dikkat çekti.

Mezopotamya Ajansı'ndan yer alan habere göre, tebligatın ilgili kısmında şu ifadelere yer verildi: