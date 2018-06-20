Ahmet Türk: CHP’ye karşı olan mesafe eskisi kadar uzak değil

HDP'li siyasetçi Ahmet Türk, 'Sayın İnce ile başlayan bir söylemle, CHP’ye karşı olan mesafe de, eskisi kadar uzak değil, kapatmaya çalışıyor. Halk da buna ilgi gösteriyor' dedi.

24 Haziran seçimlerine kısa bir süre kala HDP'li Ahmet Türk'ten, CHP'ye ilişkin açıklama geldi.

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Türk, "Bir HDP’linin, başka bir partinin mitingini izlemesi kadar doğal bir şey yok. Sayın İnce ile başlayan bir söylemle, CHP’ye karşı olan mesafe de, eskisi kadar uzak değil, kapatmaya çalışıyor. Halk da buna ilgi gösteriyor" dedi.

"Daha önce de umut besleyen söylemler geliştirilmiş ama somut bir sonuca gidecek bir açılım yaratılmamıştı. Umarım, bu defa da böyle olmaz" diyen Türk, "Elbette bu söylemlere değer vereceğiz ama tedbirli de davranacağız. Ama bir umudu görmemezlikten gelmek de siyaseten yanlıştır. Bu söylemleri insanlar dikkatle izleyecek, gerçekleşmesini umut edecektir" ifadelerini kullandı.

Türk, ikinci tura Akşener veya İnce'nin kalması durumunda ne yapacakları sorusuna ise şu yanıtı verdi: