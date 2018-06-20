Ahmet Türk: CHP’ye karşı olan mesafe eskisi kadar uzak değil

24 Haziran seçimlerine kısa bir süre kala HDP'li Ahmet Türk'ten, CHP'ye ilişkin açıklama geldi.
DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Türk, "Bir HDP’linin, başka bir partinin mitingini izlemesi kadar doğal bir şey yok. Sayın İnce ile başlayan bir söylemle, CHP’ye karşı olan mesafe de, eskisi kadar uzak değil, kapatmaya çalışıyor. Halk da buna ilgi gösteriyor" dedi.
"Daha önce de umut besleyen söylemler geliştirilmiş ama somut bir sonuca gidecek bir açılım yaratılmamıştı. Umarım, bu defa da böyle olmaz" diyen Türk, "Elbette bu söylemlere değer vereceğiz ama tedbirli de davranacağız. Ama bir umudu görmemezlikten gelmek de siyaseten yanlıştır. Bu söylemleri insanlar dikkatle izleyecek, gerçekleşmesini umut edecektir" ifadelerini kullandı.
Türk, ikinci tura Akşener veya İnce'nin kalması durumunda ne yapacakları sorusuna ise şu yanıtı verdi:
Cumhurbaşkanı adayları arasında mevcut sisteme karşı Akşener ve İnce’den başka bir alternatif yok. Bunun üzerinde çok durmamak lazım. Hedefimiz, 24 Haziran’da Demirtaş’ın iyi bir oy almasıdır. Daha sonraki süreçte, demokratik gelecek için adayların projeleri neler, bunlar tartışılır. Önce bunun somutlaşması ve üzerinde oturup tartışılması lazım. Adaylardan Türkiye’nin geleceği için ikinci turda daha somut projeler bekliyoruz. Buna göre değerlendireceğiz. Bugün bu sistemi yürütenlerden, hiçbir beklentimiz yok. İktidarın 16 senede nasıl bir sistem oluşturduğu ve hangi mesajlar verdiği belli. Şimdiden şöyle yapacağız, böyle yapacağız dilini siyasette doğru bulmuyorum. İzleyeceğiz, projelere bakacağız. Herkesin kafasında bir 16 yılda bir şey yapmayanların, yine bir adım atmayacağı düşüncesi var. İnsanlar yeniyi denemeyi esas alacak. Alternatifi esas alacak.