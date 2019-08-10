Ahmet Şimşek öğretmenleri: Şubat'tan beri maaşlarımızı alamıyoruz

Şubat ayından beri maaşlarını alamayan Özel Ahmet Şimşek Koleji öğretmenleri yaşadıklarını soL’a anlattı. Ahmet Şimşek’in kendilerine, ‘ben para vermediğim zaman öğretmen beni idare edebilmeli’ dediğini aktaran öğretmenler okul kurucusu Ahmet Şimşek’in kendilerine verdiği sözleri tutmadığını söylüyor.

Kartal Ahmet Şimşek Koleji’nde çalışan öğretmenler yaşadıkları sömürüyü soL’a anlattı. Görüştüğümüz öğretmenler sadece 2018 yılı Eylül ayı maaşlarının zamanında yattığını iddia etti. “En son aldığımız maaş Şubat maaşı ve Ekim – Şubat aralığındaki tüm maaşlar gecikmeli olarak yatırıldı, Şubat maaşından sonra da ödeme yapılmadı” diyen eğitimciler bununla ilgili Ahmet Şimşek’le görüştüklerini ve belli sözlerin verildiğini, ancak hala ödeme yapılmadığını belirtti.

PATRON VELİLERE MESAJ GÖNDERİP ÖĞRETMENLERE ‘VASIFSIZ, KALİTESİZ’ DEDİ

Ahmet Şimşek’in velilere bir mesaj gönderdiğini ve bu mesajda aslında algıyı değiştirmeye çalıştığını söyleyen öğretmenler, kolejde bulunan birçok öğretmenin, önümüzdeki dönem Ahmet Şimşek Koleji’nde çalışmayı düşünmediğini öne sürdü.

Bahsi geçen mesajda okulda çalışan eğitimciler için “okula çöreklenen vasıfsız, kalitesiz” ifadeleri kullanılmış.

“En az 10 yıllık tecrübeye sahip bilim kurulu tarafından onaylanmış yeni bir öğretmen kadrosuyla önümüzdeki seneye devam edeceklerini” açıklayan Ahmet Şimşek’in öğretmenlere hakaret eden mesajı konusunda bir öğretmen “Bu durumda işini hakkıyla yapan öğretmenleri zan altında bırakıyor, bu mesajı Ahmet Şimşek Koleji’nin tüm velilerine göndererek, gerçekleştirdiği algı yönetimiyle bizlerin mesleki kariyerini zedeliyor” dedi.

Eğitimcilerin çoğunun, kendi kararlarıyla yeni dönemde sözleşme yenilemediğini aktaran öğretmenler, Ahmet Şimşek’in yaratmaya çalıştığı algının yanlış olduğunu söyledi.

Ahmet Şimşek’in, ödemeleri bugüne kadar söz verdiği gibi gerçekleştirmediğini söyleyen öğretmenler, "Ahmet Şimşek en son açıklamasında Haziran ayı itibari ile ödenmemiş maaş kalmayacağını ve yaz dönemi maaşlarının zamanında ödeneceğini belirtmişti. Yaşadığımız durum Ekim ayı maaşının gecikmesiyle başlamıştı, aylardır içinde bulunduğumuz bu süreçte bize sürekli sözler verildi ve tutulmadı, ödemeler yapılmıyor. Bundan sonra da verilecek sözlere inancımız yok, güvenimizi kırdılar" dedi.

Velilere gönderilen hakaret mesajlarına dair ise öğretmenler “Üstelik velilere gönderilen bu mesajlardan sonra görevini yerine getirmiş öğretmenleri, böyle bir algıyla zan altında bırakmaları çok can sıkıcı. Fevri tepkiler veren bir grup olmadık. Aslında hep iletişime açıktık. Konuşarak çözmeye çalıştık. Patronun kendisi de bunu kullandı. Hep sözler vererek bizi oyaladı. Sabrımız tükenmişti, bu mesaj da son nokta oldu” yorumunu yaptı.

Bazı özel okulların öğretmenlere asgari ücrete yakın tekliflerde bulunduğunu söyleyen öğretmenler “Maalesef bu teklifler var. Senelerce öğretmen olabilmek, kendinizi yetiştirmek için emek vermişsiniz, sonrasında da öğrenciyi yetiştirmek için emek vermeye devam edeceksiniz. Teklif edilen ücretler bunlar olmamalı. Ancak devlete yerleştirilemeyen öğretmen sayısı çok fazla olduğu için, kurucular yaptıkları teklifi kabul edecek öğretmen bulabileceklerini düşünüyorlar. Bu anlamda özel okulda öğretmen olmak zor” diye konuştu.

PATRON ‘HALDEN ANLAYAN’ ÖĞRETMEN İSTİYORMUŞ

Görüştüğümüz öğretmenlerin aktardığına göre, maaşların ödenmemesi ile ilgili yapılan görüşmelerin birinde, Ahmet Şimşek ödeme yapılmaması durumunda öğretmenlerin birkaç ay idare edebileceklerini, böyle bir birikimleri olması gerektiğini söylemiş.

‘MADDİ VE MANEVİ OLARAK ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUZ’

Maaşlarını alamadıkları için maddi ve manevi olarak zor günler geçirdiklerini söyleyen öğretmenler, aralarında borçlarını ödemek için kredi çekenlerin, planlarını erteleyenlerin, borçsuz başlayıp borç sahibi olarak dönemi kapatanların olduğunu söyledi.

AHMET ŞİMŞEK MEB ÖDENEĞİNİ DE VERMİYOR

Önümüzdeki süreçte dava açacaklarını belirten öğretmenler MEB tarafından ödenen eğitim ödeneklerinin de okul tarafından verilmemesinden şikayetçi. Öğretmenler alamadıkları bütün ücretler için dava açmaya hazırlanıyor.

Ayrıca mesleki kariyerlerini zedeleyen ve kişiliklerine hakaret içeren telefon mesajlarından dolayı da şikayetçi olmayı düşünen öğretmenler, büyük maddi sorunlarına rağmen fedakarca çalışmaya devam ettikleri bir dönem sonunda velilere bu mesajların gönderildiğini söylüyor. Öğretmenler, “biz sadece var olan durumu ortaya koymak, hakkımızı almak istiyoruz” diyor. Eğitimciler Ahmet Şimşek okullarındaki öğretmenleri, Patronların Ensesindeyiz ağında buluşmaya ve hak alma mücadelesini birlikte vermeye davet etti.