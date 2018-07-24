Ahmet Şık: Bana saldıran Alpay Özalan değil, Bülent Turan

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, mecliste yaşananlarla ilgili konuşarak 'Bana saldıran Alpay değil, ben Alpay'ı o an Meclis'te görmedim bile. Saldıran AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan. Saldırıyı yöneten, diğerlerine işaret vermek için kalkıp ağza alınmayacak küfürler savuran oydu' dedi.

Valilere kente giriş çıkış yasağı yetkisi ile bakanlara ve valilere ihraç yetkisi veren, gözaltı süresini 12 güne çıkaran tasarı görüşmeleri sırasında AKP'li vekiller kürsüde konuşan HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın konuşmasını engellemişti.

TBMM'deki konuşmasına AKP'li vekiller tarafından müdahale edilen HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, "Bana saldıran Alpay değil, ben Alpay'ı o an Meclis'te görmedim bile. Saldıran AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan. Saldırıyı yöneten, diğerlerine işaret vermek için kalkıp ağza alınmayacak küfürler savuran oydu" dedi.

'DÜN YAŞANANLAR REJİMİN NE OLDUĞUNU GÖSTERİYOR'

Evrensel'den Meltem Akyol'un haberine göre, OHAL'i kalıcılaştıracak düzenlemelerin de olduğu torba yasa görüşmeleri sırasında kürsü konuşması engellenen Şık, yaşananların KHK'lar ve OHAL ile kurulan rejimin ne olduğunu gösterdiğini söyledi. Şık, kurulu düzenin yanlışlarına itiraz etmeye, onları Meclis kürsüsünde söylemeye devam edeceğini ifade etti.

Şık, "Tam da yeni yasanın tüm Türkiye'ye teşmil etmek istediği şey budur. Yani hani metinde de diyorum ya ‘Hakikatin ve ne olduğunuzun hiçbir şekilde görülmesini, konuşulmasını istemiyorsunuz'. Yeni yasa da bunu getiriyor işte. Bizim itiraz ettiğimiz şey de bu. Aslında bizim çoğunlukçuluk diye eleştirdiğimiz şeyin bizatihi prototipi Meclisin şu anki mevcut yapısıdır. Çünkü oradaki saldırı vs. tamamen çoğunluk olmaktan kaynaklı bir güvenle yapılmış ve biz ne dersek o olur zihniyeti. Biz de buna itiraz ediyoruz. Dün yaşananlar aslında KHK ile OHAL ile kurulan rejimin ne olduğunu da gösteriyor" diye konuştu.

'SÖYLEDİKLERİM NE BİR KİŞİYİ NE BİR KURUMU HEDEF ALIYOR'

Konuşmasındaki 'ahlaksızlık' ifadesine açıklık getiren Şık, "Benim orada bahsettiğim şey, ahlaksızlık yani, ona dair şunu söylemeliyim, ben kimsenin özel hayatıyla ilgilenen ve bunu malzeme eden biri hiçbir zaman olmadım, olmayacağım. Benim söylediğim, ne bir kişiyi ne bir kurumu hedef alıyor, bir siyasi anlayışa dair bir eleştiri o. AKP'nin sahip olmadığı siyasi ahlakın ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Metnin tamamına, bütünlüklü baktığında orada bir siyasi etik anlayışına dair bir eleştiri olduğunu görürsünüz. Sırf bir provokasyon yapmak için bunu yaptılar. Orada kürsü de var mikrofon da var, bütün medya da ellerinde zaten.. Buyursunlar yanıt versinler…"

Şık, şöyle devam etti: "Bir düzeltme de yapayım, bana saldıran Alpay (Özalan) değil, ben Alpay'ı o an Mecliste görmedim bile. Saldıran AKP Grup Başkan Vekili (Bülent Turan). Saldırıyı yöneten, diğerlerine işaret vermek için kalkıp ağza alınmayacak küfürler savuran oydu. Sığ bir kurnazlık içinde mikrofon kapandıktan sonra saldıran odur."