Ahmet Kural ifade verdi, açıklama yaparken yuhalandı

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp eden oyuncu Ahmet Kural, savcılığa gelerek ifade verdi. Kural, ifadesinin ardından basına açıklama yaptığı sırada yurttaşlar tarafından yuhalandı.

Şarkıcı Sıla'nın darp şikayeti sonrası bugün adliyeye gelerek ifade veren Ahmet Kural, yurttaşlar tarafından yuhalandı.

Kural, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda verdiği ifadenin ardından gazetecilere, "Türk adaletine güveniyorum. Benim için yeni bir başlangıç her anlamda. Adımın böyle bir konuyla anılmasını hiç istemiyorum. Özür diliyorum. Asılsız iftira, yargısız infaz yapanlara şunu söylüyorum. Haksız olmak haksızlığa uğramaktan daha acıdır" açıklamasında bulundu.

Kural'ın avukatı Sibel Aydın ise, "Sadece yargı mercilerine ifade vereceğimizi söyledik. Biz şu anda sayın savcımıza ifadelerimizi verdik. Müvekkilim ifadesini anlattı. Farklı bir algı yaratılmıştır. İfadesinden de bu açıkça anlaşılacaktır. Adil savunma hakkına herkesin saygı duyması gerekiyor. Sıla hanımın avukatıyla ilgili meslektaşımı İstanbul Barosu'na şikayet edeceğim. Herhangi bir asılsız itham, iftira hakaret nedeniyle uğrayacağı her türlü konuda yasal sürece yarından itibaren derhal başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Ahmet Kural, adliye önünde basına bir açıklama yaparken, adliyenin önünde bekleyen yurttaşlar tarafından yuhalandı.