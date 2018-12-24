Ahmet Kural hakkındaki iddianame kabul edildi

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'na yönelik 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit tıbbi yaralama' suçlarından 5 yıla kadar hapsi istenen oyuncu Ahmet Kural hakkında düzenlenen iddianame, mahkemece kabul edildi. İlk duruşma tarihi de belli oldu.
Pazartesi, 24 Aralık 2018 15:58
Şarkıcı Sıla Gençoğlu'na yönelik "hakaret", "tehdit" ve "basit tıbbi yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapsi istenen oyuncu Ahmet Kural hakkında düzenlenen iddianame, mahkemece kabul edildi.
DHA’nın bildirdiğine göre ilk duruşma, 7 Mart'ta yapılacak.