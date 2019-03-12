'Ahmet Kaya'nın hayatı film oluyor' haberi sonrası suç duyurusu: İstismar ediliyor

Ahmet Kaya’nın Malatya’dan Paris’e uzanan hayat hikâyesini sinemaya taşıyacağı belirtilen ve adının 'Ahmedo İki Gözüm’ olduğu açıklanan filme ilişkin Kaya'nın ailesinden açıklama geldi. Açıklamada, 'Ahmet Kaya’nın yasal varislerinin, kendilerinden izin alınmadan Ahmet Kaya’yı dolaylı ya da dolaysız konu alan, çağrıştıran, onun hikayesinin anlatıldığı ya da esinlenmeler içeren, eserlerinin yer aldığı hiçbir projeye Türkiye Cumhuriyeti sınırları ve tüm Dünya kapsamında izinleri yoktur' denildi.

Sanatçı Ahmet Kaya’nın hayatını konu alacak olan "Ahmedo İki Gözüm" adlı filme ilişkin sanatçının ailesinden açıklama geldi.

Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya, kızları Çiğdem Kaya ve Melis Kaya imzalı açıklamada, "Muhtelif mecralarda bir süredir 'Sanatçı Ahmet Kaya’nın sinema filmi yapılıyor, yapılacak' şeklinde çıkan haberlerin, sanatçının yasal varisleri ve temsilcileri ile hiçbir ilgisi yoktur. Sanatçının ismini ve eserlerini temsil eden yasal varisleri ve eserlerini temsil eden yapım/edisyon firması GAM MÜZİK ve YAYINCILIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.'ne rağmen bu haberlerin çıkması, kamuoyunun ve sevenlerinin bu istismar kokan haberlerle manipüle edilmesi tarafları fazlasıyla üzmektedir" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Ahmet Kaya’nın yasal varislerinin, kendilerinden izin alınmadan Ahmet Kaya’yı dolaylı ya da dolaysız konu alan, çağrıştıran, onun hikayesinin anlatıldığı ya da esinlenmeler içeren, eserlerinin yer aldığı hiçbir projeye Türkiye Cumhuriyeti sınırları ve tüm Dünya kapsamında izinleri de yoktur. Ahmet Kaya isminin marka tescil belgesi vardır. Ahmet Kaya’ya ait tescilli tüm eserler de başta Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin FSEK ilgili maddeleri olmak üzere, T.C. Kültür Bakanlığı ve ilgili tüm meslek birlikleri nezdinde koruma altındadır. İkinci ve üçüncü dereceden yakınları tarafından dahi izinsiz kullanılamaz. Değerli kamuoyu ve sevenlerinin, sanatçının yasal temsilcileri tarafından açıklanmayan ya da doğrulanmayan hiçbir bilgiye itibar etmemesini rica ederiz. Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri ve savcılıkları bakımından, bu açıklamanın aynı zamanda bir “suç duyurusu” niteliği taşıdığını da bilgilerinize sunmak isteriz.

'ÇEKİMLERİNE BAŞLANDI' HABERİ ÇIKMIŞTI

Kaya'nın ailesinin izin vermediklerini açıkladığı filmin Türkiye, Almanya ve İsviçre ortak yapımı olduğu ve çekimlerine başlandığı duyurulmuştu.

Filmin yönetmenliğini İranlı yönetmen Adnan Osman Shanaz ile Arafat Rüzgar'ın üstlendiği, setten fotoğraf dahi alınmasına izin verilmediği açıklanmıştı.