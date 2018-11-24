Ahmet Hakan’dan Erdoğan’a: İki hususa dikkat

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak kaleme aldığı yazısında ‘Şu iki hususa dikkat’ ifadesini kullandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Şu iki hususa dikkat Sayın Cumhurbaşkanı" başlığıyla yayımlanan yazısında soğan depolarına yapılan baskınlar ve İstanbul’daki köprülerde araçlara kesilecek cezalarla ilgili tartışmalara değinerek “Lütfen bu konulara el atar mısınız?” ricasında bulundu.

Ahmet Hakan bugünkü yazısında soğan olayında Erdoğan’a “dostane” yaklaşanların da hak verdiği bazı tartışmalar olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Soğan olayında dikkate alınması gereken argümanlar var ortada dolaşan. Mesela deniliyor ki: ‘Soğanın stokçuluğu olmaz, depolaması olur.’ Mesela deniliyor ki; 'Bir sonraki hasada daha çok zaman var ve bu nedenle soğanın piyasaya yavaş sürülmesi gayet normaldir.' Mesela deniliyor ki; 'Baskın yapılıp 30 ton soğan ele geçirilmesi çok saçma. 30 ton soğan, iki kamyon soğan yapar. Bir depoda iki kamyon soğan bulunması gayet normal.' Sayın Cumhurbaşkanım, size karşı en dostane yaklaşım içinde bulunanların bile bu argümanlara hak verdiklerini görüyoruz. Lütfen bu konuya el atar mısınız?".

'DEVLETE TUZAK KURMAK YAKIŞMAZ'

Hakan, şöyle devam etti: “İstanbul'da birinci ve ikinci köprüden geçebilecek araçlar konusunda müthiş bir kafa karışıklığı var… Birinci ve ikinci köprüden geçebilecek araçların dingil mesafesinin 3.19 metreye indirildiği, buna uymayanlara da 800 TL ceza kesildiği söyleniyor. Vatandaşlar, 'Bu uygulamadan haberimiz yoktu. Bu bir tuzaktır. Devlete tuzak kurmak yakışmaz’ diyorlar. 800 TL az para değil. Aynı araca defalarca aynı cezanın kesildiğini düşünün lütfen. Üçüncü köprüden araç geçişlerinin arttırılması maksadıyla yapılan bu uygulama, vatandaşı perişan etmekte. Sayın Cumhurbaşkanı'm, lütfen bu meseleye de el koyar mısınız?”