Ahmet Hakan'dan CHP'ye onay: Bildiğimiz CHP değil

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında CHP'ye övgülerde bulundu. Hakan, AKP'nin CHP'nin uzlaşmacı politikalarıyla mücadele edemediğini belirtti.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugün yayımlanan "Bu CHP sizin bildiğiniz CHP’ye hiç benzemiyor" başlıklı köşe yazısında CHP'ye övgülerde bulundu.

CHP'nin "statükocu anlayış"tan sıyrılarak dönüşüm geçirdiğini belirten Hakan, partinin artık muhafazakar kesimle temas kurabildiğini ve uzlaşma politikalarıyla AKP'yi zor duruma soktuğunu ifade etti.

Ahmet Hakan köşe yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Camiye gidiyorlar, dua ediyorlar, Yasin okuyorlar, başörtüsünü mesele etmiyorlar, yaşam tarzından başka şeylere odaklanıyorlar, fakirliği bir numaralı sorun haline getiriyorlar, israfı bir numaralı gündem yapıyorlar, imam hatiplilerle buluşuyorlar, oy alamadıkları ilçelerden çıkmıyorlar, şaşırtıcı ittifaklar kuruyorlar, Kürtlerle ilgili kendi açılımlarını yapıyorlar falan...

AK Parti...

Bu yeni CHP’ye karşı...

Nasıl bir dil kuracağını, hangi argümanları öne çıkaracağını, ne yapacağını, ne diyeceğini, neresinden vuracağını...

Bilmedi, bilemedi.

'Biz bu yeni CHP’yle nasıl baş edebiliriz? Biz bu yeni CHP’ye karşı hangi dili kullanmalıyız? Biz bu yeni CHP’ye karşı nasıl bir strateji belirlemeliyiz' sorularına doğru dürüst cevaplar aramaya kalkışmazsa...

İşi çok ama çok zor..."