Ahmet Hakan'dan 'Cemaat' sorusu: Cevap ver Nagehan...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ile Habertürk yazarı Nagehan Alçı arasındaki tartışma köşe yazıları üzerinden devam ediyor.

Alçı'nın dün kendisini hedef alan yazısına yanıt veren Ahmet Hakan, "Uzatmadan, laf kalabalığına getirmeden, geçiştirmeden, yuvarlamadan cevap ver Nagehan" diyerek şu soruları sıraladı:

- FETÖ Terör Örgütü’nün Bank Asya’sından aldığınız kredinin toplam miktarınedir?

- Krediyi FETÖ Terör Örgütü’nün bankasından hangi şartlarda aldınız?

- FETÖ terör örgütü, kredide size bir avantaj sağladı mı?

- Mesela “Zekeriya Öz’ün heykeli dikilmelidir” sözü nedeniyle size kıyak yaptı mı FETÖ?

- Kredinin ne kadarını FETÖ’nün Bank Asya’sına ödediniz? TMSF’ye ödediğiniz ya da ödeyeceğiniz miktar nedir?

- Bank Asya’dan o krediyi alan herhangi bir gariban memuru olsaydı, KHK ile görevden atılır mıydı, atılmaz mıydı?

Hadi Nagehan! Cevap ver.

Ama uzatmadan, ama laf kalabalığına getirmeden, ama geçiştirmeden, ama yuvarlamadan.