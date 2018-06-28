Ahmet Hakan: Muharrem İnce'nin ayrı parti kurması şart

Seçimin ardından CHP'de genel başkanlık tartışmasının ardından şimdi de yeni parti tartışması başladı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Neden Muharrem İnce’nin ayrı parti kurması şart?" başlıklı bir yazı kaleme alırken, "CHP’yi Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafına birikmiş olan kifayetleri tartışmalı, ihtirasları tartışmasız olan tipleri bırakıp ayrı bir parti kurması şart..." ifadelerini kullandı.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

CHP, şöyle bir partidir:

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- MADDE BİR: Örgütlenmesi baştan aşağı laçka!

- MADDE İKİ: Organizasyon yapma yeteneğinden mahrum!

- MADDE ÜÇ: Tarihindeki şan ve şerefi gururla omuzlarken tarihindeki problemlerle özgüvenli bir hesaplaşma içine girecek cesareti yok!

- MADDE DÖRT: Siyaseti tamamen karşıtlık üzerinden yapmaya meyilli... O kadar ki... Tayyip Erdoğan devreden çıksa söyleyecek sözü kalmayacak!

- MADDE BEŞ: Yüzde 20/yüzde 25 bandına hapsolmuş durumda ve işin daha kötüsü partinin kodamanları bu durumdan çok da mustarip değil!

- MADDE ALTI: Markası o kadar yıpranmış, o kadar köhnemiş, o kadar problemli ki... Memlekette işler çok kötüye gittiği anda bile alternatif olarak akla gelmiyor!

- MADDE YEDİ: Partide herkes çok biliyor. Buna mukabil iş yapan yok!

- MADDE SEKİZ: Delegesinin isteğiyle seçmeninin isteği arasında devasa bir fark var!

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Yıllar içinde bu hale gelmiş, getirilmiş bir partiyi bırakın Muharrem İnce’yi, başına Atatürk geçse bile kurtaramaz.

İşte tam da bu nedenle...

Muharrem İnce...

CHP’yi Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafına birikmiş olan kifayetleri tartışmalı, ihtirasları tartışmasız olan tipleri bırakıp ayrı bir parti kurması şart...

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Şu iki hususu hiç unutmayalım:

- BİRİNCİ HUSUS: Seçim süreci boyunca CHP markası, Muharrem İnce’yi ayağından tutup hep aşağı doğru çekti!

- İKİNCİ HUSUS: Muharrem İnce yüzde 30’u, CHP markasından uzak durduğu ölçüde yakalayabildi ve aşabildi.