Ahmet Hakan atıyor, takiyeci değiliz

Ahmet Hakan bugün yayımlanan yazısının bir bölümünde, 'Tarihi Buluşma'da İmamoğlu'nun gündeme getirdiği harem selamlık havuz ve belediye tesislerinde içki meselesini konu edindi. Hakan'ın muhalefetin muhafazakar kesimi ürkütmeme çabalarından çıkardığı sonuç ilginç: Memleketin alayı takiyeci!

Pazar gecesi 23 Haziran oylamasının iki rakip adayını karşı karşıya getiren 'Tarihi Buluşma' basında ve ülke medyasında daha çok düşük temposu ile yer buldu.

Binali Yıldırım'ın bazı sorulara yanıtını bilmek zorunda olmadığı görüşüyle yanıt vermesi, Anadolu Ajansı'nın 31 Mart gecesi yaptığı haberciliğe ilişkin değerlendirmesini "Ajansın kendisine sorun'" cümlesiyle özetlemesi, tren ve uçak kazaları ile anılan bakanlık dönemini "Ulaştırma benim işim" cümlesiyle anması ve sunucuya "siz okudunuz mu" sorusunu sorarak başladığı uzun Sayıştay Raporu tartışmasının sonunda raporu kendisinin de okumamış olduğunun ortaya çıkması gibi şeyler tartışmanın sonrasına taşındı.

Sayıştay Raporu hakkındaki iddialarını yanıtlayan CHP milletvekilleri oldu, rapor çeşitli internet sitelerinde tam metniyle yayınlandı.

HERKES KENDİ TARAFTARINI İKNA ETTİ

Öte yandan, genel kanı 'Tarihi Buluşma'nın önemli oy kaymaları yaratmamış olduğu ve izleyicilerin genellikle kendi yakın oldukları tarafı başarılı buldukları şeklinde.

Ekrem İmamoğlu'nun programdaki 'performansı'nın önemli bir unsuru ise sorulmadığı halde yanıt verdiği 'alkol ve karma havuzlar' konusu oldu.

İmamoğlu'nun bu konudaki yanıtları kendi sadık taraftarlarının da bulunduğu geniş bir muhalif kesimde tartışıldı. İmamoğlu'nun 'alkol ve kadın/erkek karma havuz' konusunda herhangi bir gericinin söyleyebileceklerini söylemiş olması eleştirildi.

HAVUZ VE ALKOL MESELESİ

Ahmet Hakansa bugün yayımlanan yazısında aksini iddia etti ve İmamoğlu taraftarlarının "seçim öncesi muhafazakâr kesimin ürkütülmemesi için bu konuda sessizce bir anlaşmaya varmış gibi" olduğunu belirtti. Hakan yazısının bu bölümünü keskin bir cümle ile noktaladı.

Geldiğim son nokta şudur: Bu memleketin alayı takiyeci!

Öte yandan gerek sosyal medya mesajlarında, gerekse bazı yazarların değerlendirmelerinde İmamoğlu'nun sözlerine gösterilmiş önemli bir tepki var.

Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle: