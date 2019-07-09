Ahmet Hakan 'asla binmeyeceğim' dediği uçakta görüntülendi

'Tayyip Erdoğan’ın ya da Ahmet Davutoğlu’nun uçağına asla ve kat’â binmeyeceğim' diyen Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Bosna Hersek ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı uçağında görüntülendi.

6 Ocak 2016 tarihinde “Tayyip Erdoğan’ın ya da Ahmet Davutoğlu’nun uçağına asla ve kat’â binmeyeceğim” diyen Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bosna Hersek ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı uçağında yer aldı.

Hakan, 16 Ocak 2016 tarihinde Hürriyet’te yayımlanan yazısında, “Tayyip Erdoğan’ın ya da Ahmet Davutoğlu’nun uçağına asla ve kat’â binmeyeceğim” demişti.

Ahmet Hakan, Erdoğan’ın geçen hafta ziyaret gerçekleştirdiği Japonya’daki G-20 Liderler Zirvesi yolculuğuna sağlık sorunlarını gerekçe göstererek katılmamıştı.