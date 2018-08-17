Ahmet Hakan ABD Başkan Yardımcısı'nı Davutoğlu'na benzetti: Onun gibi atarlanıyor

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in 'Türkiye Trump'ın kararlılığını sınamazsa iyi olur' şeklindeki açıklamasını, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun tepkilerine benzetti.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Kimse ABD'nin gücünü test etmemeliymiş, hahahaha" başlığıyla yayımlanan yazısında Türkiye ile ABD arasında yaptırıma varan krizi değerlendirdi.

Bu süreçte Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile yeniden yakınlaştığı görüşünü dile getiren Hakan, "Bir yandan felaket tellallarının hevesleri kursaklarında kalıyor. Bir yandan Rusya ve İran'la dayanışma söz konusu. Bir yandan Katar Baba'dan para geliyor" ifadesini kullandı.

Hakan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Twitter hesabında paylaştığı, "Pastör Andrew Brunson Türkiye'de tutulan masum bir adam ve adalet onun serbest bırakılmasını gerektiriyor. Türkiye, Başkan Trump'ın yabancı topraklarda haksız yere hapsedilen Amerikalıların evlerine, Amerika Birleşik Devletleri'ne döndüklerini görme kararlılığını test etmezse iyi olur" mesajını da değerlendirdi.

​Söz konusu açıklamayı, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun tepkilerine benzeten Hakan şunları yazdı:

"Koca ABD'nin ikinci adamı, korkutucu olmaya çalışan bir yüz ifadesiyle 'Kimse bizim gücümüzü test etmesin' falan diyerek. Bir nevi bizim eski başvekilin atarlanmalarına benzer bir atar yapmak zorunda kalıyor. Kısacası. Kurban olduğum Allah verdikçe veriyor."