Ahmet Davutoğlu'nun yeni partiyi ne zaman kuracağı belli oldu

Ahmet Davutoğlu’nun 31 Mart’tan sonra yeni partiyle ilgili bir açıklama yapacağı, partinin kuruluşunun Eylül ayında tamamlanacağı iddia edildi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti hazırlığı iddialarına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Davutoğlu'nun yeni parti çalışması yaptığı ve 31 Mart'tan sonra bir deklarasyon ile açıklayacağı ifade ediliyor.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Davutoğlu'nun, “AK Parti ister yüzde 35, ister yüzde 55 oy alsın biz yola çıkıyoruz” dediği bildirildi. Yeni parti için mayıs ayında deklarasyon, eylül ayında ise kuruluş hazırlığı yapılıyor.

Abdullah Gül'ün parti kurucusu olmayacağı, AKP'li eski bakanlar Ali Babacan, Mehmet Şimşek ve Nihat Ergün gibi isimlerin ise bu hareketin içinde yer alacağı ileri sürüldü.

Yeni Parti hareketinin, AKP'den de 10 milletvekili ile dirsek temasında olduğu da bildirildi. AKP'li eski bakan, milletvekillerinin yönetici kadrosunda yer alacağı yeni parti, mayıs ayında yayınlanacak bir deklarasyon ile kamuoyuna duyurulacak. Açıklamada, Türkiye'nin ekonomi, dış politika, eğitim, kültür ve hukuk alanında ‘çıkmaza' girdiği vurgulanacak.

GÜL VE EKİBİ YENİ PARTİ KURACAK İDDİASI

Sözcü'nün haberinde Ali Babacan'ın Davutoğlu'nun kuracağı partide yer alacağı ileri sürülürken, konuya ilişkin bir diğer tartışma ise iki yeni partinin ortaya çıkacağı, Babacan'ın Gül'ün desteğiyle ayrı bir parti kuracağıydı.