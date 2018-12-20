Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e kötü haber

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yakın isimlerden olan Gürcan Balık’a Cemaat davasında 6 yıl hapis cezası verildi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “oğlu ve prensi” diye bilinen, Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı döneminde Özel Kalem Müdürlüğü görevinde bulunmuş, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde de dış politika başdanışmanlığı yapmış, "FETÖ üyeliğinden" tutuklu eski büyükelçi Gürcan Balık'ın yargılanmasına devam edildi.

Odatv'nin haberine göre, Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme Gürcan Balık’a örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Adli kontrol kararıyla tahliye etti.