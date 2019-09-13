Ahmet Davutoğlu, AKP'den istifa kararı aldı. Yeni parti kurma hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu'nun AKP'nin son yapılan MYK toplantısında kesin ihracı istenmişti

Yeni parti kurma hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu'nun AKP'nin son yapılan MYK toplantısında kesin ihracı istenmişti.

Ahmet Davutoğlu ile beraber Abdullah Başçı, Ayhan Sefer Üstün ve Selçuk Özdağ'ın da tedbirli olarak partiden kesin ihracı istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verilmişti.

İHRAÇ ÖNCESİ İSTİFA KARARI

Ahmet Davutoğlu ise buna karşılık olarak, ihracı beklemeden AKP'den istifa etmeye hazırlanıyor.

Davutoğlu, istifa kararını bugün düzenleyeceği basın toplantısı ile kamuoyuna duyuracağı belirtildi.