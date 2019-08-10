Ahmet Altan'dan Saadet Partisi'ne Veda Hutbeli Kürt çözümü önerisi

Saadet Partili Ali Aktaş, Silivri'de bir müvekkiliyle yaptığı görüşme sonrasında Ahmet Altan, Selçuk Özağaçlı ve Eren Erdem'i de ziyaret ettiğini anlattı. Aktaş, Ahmet Altan'ın Kürt sorununu Türkiye'nin en büyük meselesi olarak gördüğünü ve Saadet Partisi'nin bunu aşabileceğini düşündüğünü anlattı. Altan, Saadet'e bunun için bir yol da önermiş.

Saadet Partili Avukat Ali Aktaş, Silivri'de yaptığı görüşmeleri TV5'te katıldığı Düşünme Vakti programında anlattı. Ali Aktaş, Silivri Cezaevi'nde yaptığı mahpus ziyaretlerinde Ahmet Altan, Eren Erdem ve Selçuk Kozağaçlı'yla görüştüğünü belirtti. Ali Aktaş ziyaretin nedenini şöyle anlattı: Silivri Cezaevi'nde bir müvekkilim vardı. Gitmişken dokuz numaralı cezaevinde olduğunu bildiğim için Ahmet Altan'ı, Selçuk Özağaçlı'yı ve Eren Erdem'i ziyaret ettim.

Aktaş, Ahmet Altan'ın yaptıkları görüşmede kendisine söylediklerine göre Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nu beğendiğini anlattı. Aktaş, Altan'ın Kürt sorununu Türkiye'nin en büyük sorunu olarak gördüğünü ve Saadet Partisi'nin bunu aşabileceğini düşündüğünü söyledi ve "Veda Hutbesi'ni bir siyasal dile dönüştürerek bu meselede öncü olun" dediğini aktardı.

'KILIÇDAROĞLU'NU BEĞENİYOR'

Aktaş'ın anlattığına göre, Ahmet Altan, Babacan'ın ve Abdullah Gül'ün hareketlerini takip ediyor, Kılıçdaroğlu'nu çok beğeniyor. Altan, son dönemdeki CHP'nin, son üç-dört yıldaki Kemalist ve ulusalcı bir takım akımlarını veya figürlerini elimine ettiğini ve demokratik bir CHP meydana getirdiğini söylüyor.

