Ağrı'da sel: 4 kişi yaşamını yitirdi

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde aşırı yağışların yol açtığı selde 4 kişi yaşamını yitirdi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde sel dolayısıyla 4 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçe girişindeki Göl Mahallesi'nde ikamet eden Naime Polat (48),çocukları Musa (11) ve Pınar Polat (4) ile araziye ot toplamaya çıktı.

Burada yakalandıkları dolunun yağmura çevirmesi üzerine arazide kalan anne ve çocuklar, yağışla oluşan sel sularına kapıldı.

Sel sularında gözden kaybolan anne ve iki çocuğunu gören vatandaşların durumu emniyet güçlerine bildirmesi üzerine, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Bu sırada aynı bölgede olan Nurullah Yardımcı'ya ise (19) yıldırım isabet ettiğini öğrenildi.

Diyadin Kaymakamı Olgun Öner'in de takip ettiği çalışmalarda jandarma, AFAD, 112 sağlık ve itfaiye ekipleri anne ve iki çocuğu ile yıldırım isabet eden Yardımcı'nın cansız bedenine ulaştı.