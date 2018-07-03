Ağrı Valisi, Leyla'nın ölüm nedenini açıkladı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, 18 gündür aranan Leyla'nın ölüm nedenine ilişkin açıklama yaptı.

Ağrı Valisi Süleyman Elban, 4 yaşındaki Leyla'nın açlıktan öldüğünü ileri sürdü.

Elban, "Dün bulunduğu tarihten de zannediyoruz 2-3 gün öncesinde o derede suyun içine bırakılmış olduğu yönünde. Otopsi raporunda tespitler mevcut. Ölüm nedeni çocuğun 8 - 10 gün aç bırakılması nedeniyle, açlık nedeniyle ölmüş. Ve çocuğun cesedinde herhangi bir darp izi, yaralama izi mevcut değil. Yine o süre zarfında herhangi bir vahşi hayvan tarafından yaralanma söz konusu değil. Dün üzerinde görülen kırmızı izler, güneş yanığı olduğu tespit edildi. Çocukla ilgili herhangi bir istismar ya da tecavüz emaresi de yoktur" ifadelerini kullandı.