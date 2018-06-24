AGİT üyesinden tuhaf açıklama: Seçim şeffaf bir ortamda geçti...

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi (AGİT-PA) üyesi ve Rusya Devlet Duması milletvekili Artem Turov, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin şeffaf bir ortamda geçtiğini söyledi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi (AGİT-PA) üyesi ve Rusya Devlet Duması milletvekili Artem Turov, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin şeffaf bir ortamda geçtiği açıklamasını yaptı.

Turov, "Ankara'da gördüğümüz katılım çok yoğundu. Sürekli seçmen akını söz konusuydu. Kapanışta da katılımın yoğun olduğu teyit edilmiş oldu. Ziyaret ettiğimiz sandıklarda seçim mevzuatına aykırılık teşkil eden herhangi bir durumla karşılaşmadık. Dolayısıyla seçmenin iradesini etkileyen herhangi bir unsur olmadığını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.