AGİT: Seçim eşit koşullarda yapılmadı

Türkiye'de 24 Haziran seçimlerini izlemek için bulunan AGİT heyeti bugün Ankara'da basın toplantısı gerçekleştirerek ön raporunu açıkladı.

Türkiye'de 24 Haziran seçimlerini izlemek için bulunan AGİT heyeti bugün Ankara'da basın toplantısı gerçekleştirdi. Ön raporunu açıklayan ve gözlemlerini aktaran heyet, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toplantıda konuşan AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu Seçim İzleme Heyeti Başkanı Audrey Glover, seçimin eşit koşullarda gerçekleştirilmediğini ifade etti.

"Adaylardan birinin, diğerlerinden çok daha fazla avantaja ve imkana sahip olurken, seçim yarışına katılanlar için rekabet eşit koşullarda gerçekleşmemiştir" diyen Audrey Glover, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Ayrıca, kampanya sırasında parti aktivistlerine ve binalarına dönük pek çok saldırı yaşandı. Seçim kampanyaları kapsamındaki faaliyetleri engellenen üç yüzden fazla aktivistin gözaltına alındığına ilişkin bilgilendirildik. Adaylar ve seçmenler üzerindeki korku ve baskı atmosferi, AGİT sözleşmesinin gerektirdiği özgür ve adil bir atmosferde kampanyalarını yürütme olanakları açısından kaygı verici."

'KISITLAMALAR EN KISA SÜREDE KALDIRILMALI'

AGİT Heyeti Sözcüsü Ignacio Sanchez Amor ise yasakların seçimlere gölge düşürdüğünü ifade ederek, "Türkiye’nin bu kısıtlamaları en kısa zamanda kaldırmasını umut ediyoruz" dedi.

AGİT'in bildirisinde, medyada yer bulma ve olağanüstü hal uygulamalarının, 24 Haziran sürecinde Erdoğan lehine eşitsizlik yarattığı belirtildi.

