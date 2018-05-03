Ağbal'dan kredi notu açıklaması: Seçim zamanı yapmamaları lazımdı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Standard & Poor's'un Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine tepki göstererek 'Seçime yakın zamanlarda bu tür değerlendirme raporları yazılmaz. Seçim sonrasında ortaya konulur' dedi.

Maliye Bakanı Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu düşürmesiyle ilgili değerlendirmelerine yanıt verdi.

S&P'nin Şubat ayındaki raporunda bir sonraki değerlendirmeyi Ağustos ayında yapacağını açıkladığını öne süren Ağbal, raporun şimdi açıklanmasının seçim ortamını etkileme amaçlı olduğunu ima etti.

AA'nın haberine göre, raporda yer alan değerlendirmelerin bir önceki rapordakilerle aynı olduğunu belirten Ağbal, "Seçime yakın zamanlarda bu tür değerlendirme raporları yazılmaz. Seçim sonrasında ortaya konulur. S&P'yi, plansız programsız böyle bir açıklamaya sevk eden yeni gelişmeler nelerdir? Kuruluş, bu açıklamaya kendisini iten durumu açıklamalıdır." ifadelerini kullandı.

'SEÇİM ZAMANI HİÇBİR ŞEY YAPMAMALARI LAZIMDI'

S&P tarafından dün yapılan "Kararımızın seçimle ilgisi yok" açıklamasına da değinen Ağbal şunları söyledi:

"Seçim olan bir ülkenin ekonomisine ilişkin açıklama yapacaksın, sonra 'seçimle ilgisi yok' diyeceksin. Gülerler insana. Kuruluş, kendine yakışmayan bir tavır sergiledi. Şubattan bugüne genel trendde olağanüstü bir değişiklik olmaksızın bu açıklamanın yapılması, siyaseten kendisini malzeme yapmaktan başka bir şey değil. 'Raporun seçimlerle alakası yok' açıklaması, onlar adına utanç verici bir açıklamadır. Bu ülkede seçim olduğunu bilmiyor musun? Bizim duruşumuz, siyasi polemik duruşu değil. Bu zaman diliminde hiçbir şey yapmamaları lazımdı. Niye Amerika'da FED seçim öncesi karar almadı da kimse ses çıkarmadı?"

Ağbal, uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Moody's'in 8 Mart'ta Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine ilişkin de "Moody's'in verdiği notun bizim açımızdan hiçbir itibarı yoktur. Esasen, Moody's'in Raporu'nun kendi itibarı da zayıftır" demişti.

ŞİMSEK DE 'ZAMANLAMA MANİDAR' DEMİŞTİ

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de dün yaptığı açıklamada kredi notu indiriminin zamanlamasının manidar olduğunu öne sürmüştü.