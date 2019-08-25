Ağbaba: Davutoğlu’nun bildiklerini açıklamasını bekliyoruz

CHP'li Veli Ağbaba, eski Başbabakan Ahmet Davutoğlu’nun, 'Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz' sözleriyle ilgili Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, eski Başbabakan Ahmet Davutoğlu’nun, “Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz” sözlerinin araştırılmasını istedi.

Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasını isteyen Ağbaba, "Davutoğlu’nun sözlerinin öznesi, AKP içindeki kimi yetkili makamlardır. Ve apaçık, 7 Haziran sonrası yaşanan terör olaylarında paylarının sorumluluklarının olduğunu, bunlar açıklanırsa insan içine çıkamayacaklarını kastetmektedir" dedi. Ağbaba, "Yüzlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği, yüzlercesinin yaralandığı, sakat kaldığı bu olaylarda, sorumluluğu ya da ihmali olanların cezası tabii ki insan içine çıkamamakla sınırlı kalmamalıdır. Kaldı ki Davutoğlu’nun sözleri ihmalden çok daha fazlasını akla getirmekte, kimi yetkililerin terör olaylarında bizzat sorumluluğu olma ihtimalini de düşündürmektedir" diye konuştu.

"Derin AKP’de çözülme başladığını görüyoruz" diyen Ağbaba, 7 Haziran-1 Kasım dönemi AKP’nin en karanlık dönemi olduğunu, bahsedilen süreçte yaşanan tüm olayların hem güvenlik hem de siyasi boyutlarıyla aydınlatılması gerektiğini söyledi. Ağbaba "Bu konuda acilen Davutoğlu’nun da bildiklerini açıklamasını bekliyoruz. Bu ülkeye başbakanlık etmiş bir insanın, hala 82 milyon insana karşı sorumluluğu var, bunu unutmamasını gereğini yapmasını bekliyoruz” dedi.

