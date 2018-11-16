Ağaoğlu 'Dubai tatili'ni anlattı: Zekeriya Öz denen şerefsizle iki defa görüştüm

Eski savcı Zekeriya Öz'ün Dubai tatili davasında tanık olarak dinlenen Ali Ağaoğlu ifadesinde, 'Zekeriya Öz denen şahıs şerefsiz. İki defa görüştüm. İlkinde telefonla aradı ve 'Ağaoğlu çayını içmeye geleceğim' dedi. Bir de babamın cenazesinden sonra taziye ziyaretine geldi' dedi.

Yurt dışına kaçan eski savcı Zekeriya Öz'ün Dubai tatilinin masraflarının kendisi tarafından karşılandığına ilişkin belge almak için Ali Ağaoğlu'nun ofisine gittiği ve Öz'ün kasası olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş'ın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Sözcü'den Can Özçelik'in aktardığı habere göre, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tanık olarak ifade veren Ali Ağaoğlu, Aytaç Ocaklı isimli şahsın ve avukat Tayfun Aktaş'ın Dubai tatili masraflarını Zekeriya Öz'ün yaptığına dair makbuz istediğini anlattı.

Ağaoğlu, "Şirketimizin Ortadoğu temsilcisi Halil İbrahim Demirhan'ın arayarak zor durumda olduğunu söylemesi üzerine Aytaç Ocaklı ve beraberindekileri ofisimde kabul ettim. Görüşmede Zekeriya Öz'ün Dubai tatili için para elden ödenmiş gibi eski tarihli makbuz istediler. Görüşme sırasında sanık Tayfun Aktaş da daha sonra geldi. Görüşmede taleplerinin karşılanamayacağını, ödemelerin şirket tarafından yapıldığını söylememiz üzerine gerginlik yaşandı. Aytaç Ocaklı ve beraberindekiler küfürler ederek ‘Seni yaşatmayız. Bu iş burada kalmaz. Savcımızı size yedirmeyiz' şeklinde sözler söylediler. Aktaş'ın da aralarında bulunduğu kişileri ofisimden kovdum" dedi.

'ANA AVRAT DÜMDÜZ KÜFRETTİLER'

Makbuz isteklerini reddetmesi üzerine Ocaklı'nın "Bu iş burada kalmaz, bunun hesabını size sorarız" dediğini aktaran Ağaoğlu, Ocaklı ve Aytaç'ın kendisini tehdit ettiğini söyledi.

Mahkeme başkanı Ağaoğlu'na 'Tam olarak ne söylediler?' diye sorması üzerine Ağaoğlu da mahkemede söyleyemeyeceği şekilde kendisine ağır küfür, hakaret ve tehdit ettiklerini söyledi.

Mahkeme başkanı da "Sizin için tehdit, hakaret olan bir şey mahkeme için olmayabilir veya sizin tehdit hakaret saymayacağınız şeyler mahkeme için bu suçları içerebilir" diyerek, kendisine söylenenleri açık açık söylemesini istedi.

Ağaoğlu, "Ana avrat dümdüz küfrettiler. Ben de söyledim. Beni tehdit ettiler. Ben de Oflu'yum, altında kalmadım. Ben de onlara küfrettim" ifadesini kullandı.

'GEREKTİĞİ ŞEKİLDE AĞIRLANMASINI SÖYLEDİM'

"Zekeriya Öz'ü tanımadığını" söyleyen Ağaoğlu, "Zekeriya Öz denen şahıs şerefsiz. İki defa görüştüm. İlkinde telefonla aradı ve ‘Ağaoğlu çayını içmeye geleceğim' dedi. Ben de ‘Buyrun gelin' dedim. Bir de babamın cenazesinden sonra taziye ziyaretine geldi. Orada karşılaştım" diye konuştu.

Öz'ün Dubai'ye tatile gönderilmesine ilişkin olayı da anlatan Ağaoğlu, "Halil İbrahim Demirhan, Zekeriya Öz'ü daha önceden tanıyormuş. Öz'ü daha önce de Dubai de ağırlamış. Öz, Demirhan'a tekrar kendisini Dubai'de ağırlamasını istemiş. Halil İbrahim de bana 'Zekeriya Öz'ü Dubai'de ağırlayayım mı?' diye sordu. Ben de 'ağırla' dedim. Ben organizasyonu düzenlemedim. Gerektiği şekilde ağırlanmasını söyledim. Benim direkt bir bilgim yok" diye konuştu.