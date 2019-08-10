Ağaç katliamı için sıra Akkuyu'da

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen Akkuyu Nükleer Santrali inşaatının çevresinde de ağaçların kesildiğini anlattı ve ağaç katliamının görüntülerini paylaştı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Mersin Akkuyu Nükleer İnşaatı çevresinde ağaç katliamının görüntülerini paylaştı. CHP’li Vekil, Türkiye’nin uluslararası şirketlerin ve yerli ortaklarının talan alanı haline getirildiğini belirterek “Kar hırsı, rant ve para uğruna çocuklarımızın geleceğinden çalınıyor. Görüntülere bakınca burada daha şimdiden nükleer bir patlama yaşanmış gibi” dedi.

'YANLIŞ PLANLANMIŞ PROJELERLE DOĞA TALAN EDİLİYOR'

Antmen şöyle konuştu: "Doğamız yok ediliyor ve yağmalanıyor. HES’lerle akarsular kuruyor, RES’lerle ormanlar kesiliyor, ‘havalimanı, köprü yaptık’ diyebilmek için düşünülmemiş, ölçülmemiş, yanlış planlanmış projelerle Türkiye’nin doğası talan ediliyor. Doğa bize ait değil. Bizler de doğanın bir parçasıyız. Biz doğamızı çocuklarımızdan ödünç aldık.”