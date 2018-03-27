Afrin'de patlama: 2 asker yaşamını yitirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi dolayısıyla 2 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Salı, 27 Mart 2018 08:29

Afrin'de el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu iki asker yaşamını yitirdi.

 