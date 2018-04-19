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Afrin'de 1 asker yaşamını yitirdi
Afrin'de mayın temizliği sırasında meydana gelen patlamada bir uzman çavuş yaşamını yitirdi.
Perşembe, 19 Nisan 2018 21:48
Afrin'de mayın temizliği sırasında meydana gelen patlamada bir uzman çavuş yaşamını yitirdi.
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