Afrin yardımını AKP'li belediyeler paylaştı

Afrin operasyonu nedeniyle Hatay’daki belediyeye yol, sağlık gibi çalışmalar için 5-12 milyon lira arasında maddi yardım yaptı. Hükümetin verdiği yardımı Hatay'ın AKP'li altı belediyesi paylaşırken, CHP'li ve MHP'li belediyeler yardım alamadı.

Hükümetin Hatay'daki belediyelere Afrin operasyonu nedeniyle verdiği karşılıksız maddi yardımı AKP'li belediyeler paylaştı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre hükümet Afrin Harekatı nedeniyle Hatay’daki altı belediyeye yol, sağlık gibi çalışmalar için 5 ilâ 12 milyon TL arasında karşılıksız maddi yardım yaptı. Hükümetin yardım verdiği belediyeler arasında Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Altınözü, Yayladağı belediyeleri yer aldı. Bu belediyelerin tümünün AKP’li belediyeler olması dikkat çekti.

Afrin operasyonunda altyapı ve yol çalışmalarını üstlenen CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra CHP'li Samandağ, Defne, Arsuz ve MHP'li Dörtyol Belediyesi'ne ise yardım verilmedi.

CHP Hatay milletvekili Birol Ertem haksızlıkla ilgili, “Devletten herhangi bir yardım gelmemiştir. Bu konuda hükümeti millî bir davamız olan Afrin operasyonunda belediyelere uyguladığı çifte standarttan vazgeçip göreve davet ediyorum” dedi.