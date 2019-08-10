'Afrin' mektubuna takipsizlik kararı verildi

TSK’nin Afrin’e yönelik askeri operasyonuna karşı milletvekillerine mektup gönderen 170 sanatçı ve siyasetçi hakkında açılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Kararda, mektubun ifade özgürlüğü olduğu belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK’nin Afrin’e yönelik askeri operasyonuna karşı milletvekillerine mektup gönderen 170 sanatçı ve siyasetçi hakkında açılan soruşturmaya takipsizlik kararı verdi.

Kararda, askeri müdahelenin yanlış bir politika olduğunu savunan mektubun ifade özgürlüğünün sınırlarına tecavüz etmediği belirtildi.

Cumhuriyet Savcısı Orçun Deniz Taşkın tarafından verilen takipsizlik kararında şu ifadeler yer aldı:

“Şüphelilerin bahsi geçen bildiriyi elektronik ortamda teyit etmek/imzalamak şeklindeki fiilleri terör örgütü propagandası yapmak suçu yönünden değerlendirildiğinde bahse konu bildiri metninin PKK/PYD silahlı terör örgütünün ve bu örgütün şiddet içeren yöntemlerini meşrulaştırıcı, örgütün şiddet içeren yöntemlerine teşvik edici bir nitelik arz etmediği, sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından Suriye ülkesinin bir kesiminde askeri müdahaleye girişilmesinin yanlış bir politika olduğu yolunda bir kısım eleştirileri barındırdığı ve bu haliyle ifade özgürlüğünün sınırlarına tecavüz etmediği anlaşılmakla, adı geçen 167 şüpheli hakkında üzerlerine atılı terör örgütü propagandası yapmak suçu bakımından suçun unsurlarının oluşmadığından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.”