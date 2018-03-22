Afrin kent merkezinde patlama

Afrin kent merkezinde meydana gelen patlamada 3 asker hayatını kaybetti, 6 asker yaralandı.
Perşembe, 22 Mart 2018 14:12

Suriye’nin Afrin kent merkezinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının gerçekleştirdiği arama tarama çalışması sırasında patlama meydana geldiği bildirildi.

Tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada 3 asker hayatını kaybetti, 6 asker yaralandı. 

Yaralanan askerlerin tedavi için Hatay Devlet Hastanesi’ne getirildiği kaydedildi.

BAŞBAKAN'DAN AÇIKLAMA

Endüstriyel Yetkinlik projesi tanıtımı toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Afrin'de el yapımı bomba patladı, 3 şehidimiz var" dedi.