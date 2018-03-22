Afrin kent merkezinde patlama

Suriye’nin Afrin kent merkezinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının gerçekleştirdiği arama tarama çalışması sırasında patlama meydana geldiği bildirildi.
Tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada 3 asker hayatını kaybetti, 6 asker yaralandı.
Yaralanan askerlerin tedavi için Hatay Devlet Hastanesi’ne getirildiği kaydedildi.
BAŞBAKAN'DAN AÇIKLAMA
Endüstriyel Yetkinlik projesi tanıtımı toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Afrin'de el yapımı bomba patladı, 3 şehidimiz var" dedi.