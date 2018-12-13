Afrikalı yolcunun talihsizliği: ABD'de doğurayım derken THY uçağında doğum yaptı, İstanbul'a indi

Afrikalı bir kadın Türk Hava Yolları'nın Kinşasa-Libreville-İstanbul seferini gerçekleştiren uçağında doğum yaptı. Yolcunun Los Angeles'a gitmekte olduğu belirtiliyor.

Türk Hava Yolları'nın Kinşasa-Libreville-İstanbul seferini gerçekleştiren yolcu uçağın bir kadın doğum yaptı.

Olay, Türk Hava Yolları'na ait TK589 sefer sayılı uçuşta gerçekleşti. THY kabin memurlarının yardımıyla yaşanan doğum sonrasında TC-LCF kuyruk tescilli uçak bu sabah 09:35 sularında Atatürk Havalimanı'na teker koydu.

Airport haberin haberine göre Uçakta doğum yapan yolcu ile bebeğinin Atatürk Havalimanı'na yapılan iniş sonrası tedbir ve kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Uçakta doğan bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu bilgisine ulaşıldı.

ABD'YE GİDECEKTİ

Doğum yapan yolcunun Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'dan geldiği ve yine Türk Hava Yolları'yla Los Angeles'a aktarması olduğu belirtildi.

ABD'de doğanlar, doğrudan ABD vatandaşı oldukları için çok sayıda kişi ABD'ye doğum yapmaya gidiyor.

ABD yasalarına göre vatandaşlık sahibi olmak için ABD'de doğmak yeterli.