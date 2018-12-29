Afganistan tezkeresi yayımlandı: Erdoğan'a TSK'yi NATO operasyonlarına gönderme izni

NATO'nun Afganistan'daki operasyonları kapsamında TSK unsurlarının bu ülkeye gönderilmesi için TBMM kararıyla Cumhurbaşkanı'na verilen izin süresinin iki yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

NATO'nun Afganistan'daki operasyonları kapsamında TSK unsurlarının bu ülkeye gönderilmesi için TBMM kararıyla Cumhurbaşkanına verilen izin süresinin iki yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM tarafından 6 Ocak 2015'te kabul edilen hükümete izin verilmesine ilişkin karar, TSK unsurlarının NATO'nun Afganistan'daki operasyonları kapsamında yurtdışına gönderilmesinin yanı sıra yine aynı amaçlara yönelik olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerinin söz konusu misyona katılmak için Türkiye üzerinden Afganistan'a intikali ile geri intikali için Türkiye'de bulunmasını ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılmasını öngörüyor.

İŞTE O KARAR

NATO devlet ve hükümet başkanlarının 11-12 Temmuz 2018 tarihleri arasında Brüksel Zirvesinde gerçekleştirdiği toplantıda Afganistan'da uzun süreli güvenlik ve temini için bağlılıklarını yinelediklerini belirtilen kararda, şunlar kaydedildi: "Bu mülahazalar ışığında huzur, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tespit olunacak şekilde, TSK unsurlarının NATO'nun Afganistan'da icra etmekte olduğu Kararlı Destek Misyonu ve devamı kapsamında yurtdışına gönderilmesi, aynı amaçlara yönelik olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin anılan Misyona katılmak amacıyla ülkemiz üzerinden Afganistan'a intikali ile geri intikali kapsamında Türkiye'de bulunması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için, 6 Ocak 2015 tarihli ve 1079 sayılı TBMM kararı ile verilen ve 3 Ocak 2017 tarihli ve 1133 sayılı TBMM kararı ile uzatılan izin süresinin 6 Ocak 2019 tarihinden itibaren 2 yıl daha uzatılmasına Anayasanın 92'nci maddesi uyarınca TBMM Genel Kurulun 25 Aralık 2018 tarihindeki 40'ıncı birleşiminde karar verilmiştir."