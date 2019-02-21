Af düzenlemesi geliyor: Tarihi ve kapsamına ilişkin önemli iddia

Seçim çalışmaları dolayısıyla Silivri'ye giden AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 'MHP'nin verdiği af teklifi üzerinde çalışılıyor tek tek. Kamu vicdanını nasıl rahatsız olmaz onun ortaya çıkması lazım. Acele karar verirsen bu sefer başka mağduriyetler olur' derken, af teklifinin içeriğine ve zamanına ilişkin önemli bir iddia gündeme geldi.

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın "MHP'nin verdiği af teklifi üzerinde çalışılıyor tek tek. Kamu vicdanını nasıl rahatsız olmaz onun ortaya çıkması lazım. Acele karar verirsen bu sefer başka mağduriyetler olur" açıklamasının ardından önemli bir iddia gündeme geldi.

Odatv'nin haberine göre, AKP'nin hazırladığı düzenleme seçimlerden önce çıkarılacak.

Habere göre Mart başında af teklifinin yasalaşması bekleniyor. Denetimli serbestliğin 5 yıla çıkarılacağı, infaz yasasında indirime gidileceği ve Terörle Mücadele Kanunu'nda değişiklik yapılacağı ileri sürülürken, "terör örgütü" üyeliği iddiasıyla veya yardım-yataklıktan tutuklu olan birçok ismin cezaevinden çıkması öngörülüyor.

Habere göre af teklifi hem seçimler hem de Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını öneren taslak kararın 13 Mart’ta oylanacak olması nedeniyle Mart başında çıkarılacak.