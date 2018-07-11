Adnan Oktar'ın yanından kaçan Ceylan Özgül: Daha çok şaşıracaksınız

Adnan Oktar adlı gericinin eski müritlerinden olan Ceylan Özgül, Oktar'ın gözaltına alınması sonrası açıklalarda bulundu.

Adnan Oktar adlı gericinin eski müritlerinden olan ve yanından kaçan Ceylan Özgül, bugünkü operasyon sonrası açıklamada bulundu.

"Adnan Oktar örgütünden ayrılmış biri olarak söylüyorum, KEDİCİK kelimesi ile konuyu hafifletmenizi tavsiye etmem. Vitrinde masum görünen bu kadınların bir kısmı çift silahla geziyorlar. Türlü suçlara karıştıklarına şahidim" diyen Özgül, "Şu an örgütte kod adı Dragos olan merkezi yerleşim yerinin her yerinin kameralarla olmasına şaşıran basın mensubu kardeşlerimi izliyorum. Daha çok şaşıracak Türkiye ortaya çıkanlara" ifadelerini kullandı.